Новости Татарстана
· Артем Акчурин

Названы самые прибыльные профессии в Казани

Названы самые прибыльные профессии в Казани

crispy.news

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В Казани было выделено топ-5 профессий с самым большим заработком в декабре. Доход таких профессий, начиная со 100 тысяч рублей, достигает 250 тысяч.

Самой высокой оказалась зарплата у водителей-экспедиторов, они способны зарабатывать до четверти миллиона рублей в месяц. Водители с правами категории Е получают от 150 тысяч рублей. Маркетологи зарабатывают 120-150 тысяч рублей. Инженеры-геодезисты получают более 120 тысяч рублей. Топ закрывают работники общепита – шеф-повара, которые получают от 100 до 150 тысяч рублей. Данные предоставляются сервисом SuperJob.

Стоит отметить, что в прошлом месяцем первым в рейтинге высокооплачиваемых должностей был бортинженер-испытатель. А рейтинг замыкал оператор производственных линий.

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