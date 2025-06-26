Новости Татарстана
· 16+ · Анастасия Котенкова

Названы районы Татарстана с наибольшей аварийностью на дорогах

На заседании Правительственной комиссии РТ по б...

Подписаться на Дзен.канал

На заседании Правительственной комиссии РТ по безопасности дорожного движения были озвучены районы с самой высокой аварийностью. Эти данные представил Главный госавтоинспектор РТ Рустем Гарипов.

«За первые пять месяцев текущего года число погибших снизилось в два раза. Однако наибольший рост аварийности был зафиксирован в Верхнеуслонском, Апастовском и Тукаевском районах», — сообщил Гарипов.

Он также привел статистику, которая показала, что за пять месяцев этого года на муниципальных дорогах произошло на 67 ДТП больше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество пострадавших увеличилось на 127 человек, а число погибших снизилось на 8 человек.

Всего за этот год на дорогах местного значения произошло 803 ДТП, в которых погибли 19 человек и 972 получили травмы разной степени тяжести.

Источник: Татар-информ

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Вода по пояс, долги по плечи: как затопление стало кульминацией судебного процесса

Интересное в Казани

46 минут назад

Спать с врагом: что скрывают подушки казанцев за белоснежными наволочками

где заводятся клопы

Не у нас

день назад

Россияне узнали о признаках шпионского ПО в телефоне

Интересное в Казани

3 дня назад

Открылись продажи дома в лучшем ЖК России

сколько стоит депиляция зоны бикини в Москве

Не у нас

23 часа назад

Пермская епархия защитилась в суде от претензий по святой воде

Новости Татарстана

23 часа назад

В Татарстане женщина в нетрезвом виде убила супруга трубой

Не у нас

день назад

Китай показал дрон размером с комара

Не у нас

16 часов назад

Ученые из Калифорнии восстановили речь парализованного

Новости Казани

день назад

Минниханов распорядился заменить глухие экраны на Кировской дамбе на прозрачные
Новости Татарстана
5 часов назад

Пожарные Татарстана ликвидировали пять возгораний за сутки

В Татарстане за сутки ликвидировали пять пожаров

Не у нас

6 минут назад

Учёные предупредили о рисках для здоровья при употреблении безалкогольного пива

Важное в РТ

день назад

Сбер проведет «Бизнес-Фест» для предпринимателей в Казани

Не у нас

11 минут назад

Названы опасные побочные эффекты препаратов для снижения веса

Не у нас

11 минут назад

Российский путешественник рассказал о плохом сервисе на Алтае
Ливневки Казани на грани: как город борется с п...
Лонгриды
2 дня назад

Ливневки Казани на грани: как город борется с подтоплениями?

Новости Татарстана

16 минут назад

В Татарстане увеличили финансирование программы ремонта дорог до 41,2 млрд руб

Новости Татарстана

21 минуту назад

137 тысяч участников СВО вернулись домой

Новости Татарстана

21 минуту назад

В Татарстане объяснили, как будут разыскивать владельцев собак без чипов
7 минут до работы и зайцы под окнами: зачем сем...
Интересное в Казани
5 дней назад

7 минут до работы и зайцы под окнами: зачем семья из Казани променяла удобный дом на лесную свободу