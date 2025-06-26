Названы районы Татарстана с наибольшей аварийностью на дорогах

На заседании Правительственной комиссии РТ по безопасности дорожного движения были озвучены районы с самой высокой аварийностью. Эти данные представил Главный госавтоинспектор РТ Рустем Гарипов.

«За первые пять месяцев текущего года число погибших снизилось в два раза. Однако наибольший рост аварийности был зафиксирован в Верхнеуслонском, Апастовском и Тукаевском районах», — сообщил Гарипов.

Он также привел статистику, которая показала, что за пять месяцев этого года на муниципальных дорогах произошло на 67 ДТП больше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество пострадавших увеличилось на 127 человек, а число погибших снизилось на 8 человек.

Всего за этот год на дорогах местного значения произошло 803 ДТП, в которых погибли 19 человек и 972 получили травмы разной степени тяжести.

Источник: Татар-информ