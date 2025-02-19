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Названы наиболее востребованные профессии в Татарстане в 2025 году

По информации на февраль, работодатели республи...

pixabay.com

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Согласно предварительным прогнозам, в 2025 году на рынке труда Татарстана особенно востребованы будут инженеры-конструкторы, разработчики и специалисты в технических и прикладных науках, пишет «Татар-информ».

В ведомстве пояснили, что необходимость в таких кадрах связана с задачами по обратному инжинирингу и созданию отечественных аналогов в рамках программ импортозамещения. Ожидается, что спрос на квалифицированных рабочих сохранится в течение следующих пяти лет. Также в ЦЗН добавили, что ключевыми факторами, влияющими на рынок труда, станут экономический рост страны и увеличение расходов на гособоронзаказ.

По информации на февраль, работодатели республики разместили на платформе «Работа России» более 38,7 тысячи вакансий. Наибольшее число предложений приходится на промышленность, строительство, ЖКХ, здравоохранение, образование, науку, культуру и госслужбу. В то же время в Татарстане зарегистрировано свыше трех тысяч безработных.

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