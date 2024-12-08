Названы гонорары звезд татарской эстрады за новогодние выступления

Артисты татарской эстрады раскрыли информацию о своих гонорарах за участие в новогодних корпоративных мероприятиях.

Стоимость выступлений Салавата Фатхетдинова варьируется от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. В преддверии Нового года артист планирует дать концерты не только в Татарстане, но и в крупных городах: Москва, Тюмень, Екатеринбург и Уфа.

Данир Сабиров, выступающий вместе с командой из десяти человек, запрашивает от 500 тысяч рублей за своё выступление.

Фирдус Тямаев, работающий с коллективом из 20 человек, просит от 300 до 800 тысяч рублей. Часть гонорара, полученных за выступления, направляется в фонд помощи участникам СВО, пишет «Татар-информ».