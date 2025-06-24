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Налоговые поступления в бюджет Татарстана увеличились на 21% в 2025 году

Сборы НДФЛ в бюджет Татарстана выросли на 21% з...

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За январь-май 2025 года сборы налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в консолидированный бюджет Татарстана увеличились на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила первый заместитель министра финансов РТ Алла Анфимова на пресс-конференции «Татар-информ».

По словам Анфимовой, основной фактор роста поступлений НДФЛ — увеличение средней заработной платы, которая в первом квартале 2025 года выросла на 21% по сравнению с тем же периодом 2024 года.

Общий объем сборов НДФЛ в консолидированный бюджет республики составил 70,9 млрд рублей, из которых в бюджет Татарстана поступило 49,6 млрд рублей, а в местные бюджеты — 21,3 млрд рублей.

НДФЛ продолжает занимать наибольшую долю в налоговых и неналоговых доходах консолидированного бюджета республики, составив 30% от общего объема за пять месяцев 2025 года.

Кроме того, за указанный период сборы налога на прибыль составили почти 70 млрд рублей, имущественных налогов — 28,4 млрд рублей, налогов на совокупный доход — 19,5 млрд рублей, а поступления акцизов — 18,1 млрд рублей. Также существенным источником доходов являются неналоговые поступления, которые составили 27,5 млрд рублей.

Источник: tatar-inform.ru

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