Начнут строить в 2024 году: в Челнах построят новую больницу

Проект челнинской горбольницы №5 прошел согласование

В Набережных Челнах в 2024 году может начаться строительство горбольницы №5, сообщил министр здравоохранения РТ Марсель Миннуллин. Сейчас медицинское учреждение находится в приспособленных помещениях бывших общежитий.

Проект здания уже утвержден и соответствует всем требованиям. Строительство здания горбольницы может начаться в конце 2023 года, либо в начале 2024.

Тендер на проектирование строительства горбольницы №5 в открытых источниках найти не удалось. Ранее мэр Челнов Наиль Магдеев отмечал, что проектирование нового медицинского учреждения будет стоить около 70 млн рублей.

Тендер на строительство учреждения также в данный момент не объявлен.