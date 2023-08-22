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· Михаил Ляпунов

Начнут строить в 2024 году: в Челнах построят новую больницу

Проект челнинской горбольницы №5 прошел согласование
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В Набережных Челнах в 2024 году может начаться строительство горбольницы №5, сообщил министр здравоохранения РТ Марсель Миннуллин. Сейчас медицинское учреждение находится в приспособленных помещениях бывших общежитий.

Проект здания уже утвержден и соответствует всем требованиям. Строительство здания горбольницы может начаться в конце 2023 года, либо в начале 2024.

Тендер на проектирование строительства горбольницы №5 в открытых источниках найти не удалось. Ранее мэр Челнов Наиль Магдеев отмечал, что проектирование нового медицинского учреждения будет стоить около 70 млн рублей.

Тендер на строительство учреждения также в данный момент не объявлен.

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