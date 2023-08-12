Начнут строить в 2023: в Татарстане появится новый выезд на федеральную трассу М-7

В РТ построят дорогу от трассы Йошкар-Ола – Зеленодольск до Казани

В Татарстане появится новый выезд на федеральную трассу М-7. Новая дорога соединит Казань, трассу М-7 и дорогу Йошкар-Ола Зеленодольск через Осиново, сообщает «Бизнес Онлайн» со ссылкой на Миндортранс Татарстана.

Планируется, что ее строительство начнется в 2023-2024 годах. Длина трассы составит 6,65 км. На ней будет 4 полосы — по 2 в каждую сторону движения. Также планируется благоустроить тротуар и велодорожку.

Финансировать проект будут с помощью облигаций «Дом.РФ». Строительством дороги займется недавно созданная компания «ТатДорТрансИнвест».

«ТатДорТрансИнвест» создан в Татарстане для строительства нескольких инфраструктурных объектов. 100% предприятия принадлежат республике.