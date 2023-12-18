Начальник управления культуры Нижнекамска покинула должность, отработав 3 месяца

Глава управления культуры Нижнекамска Инга Багавиева покинула занимаемую должность по собственному желанию. Информацию подтверждает пресс-служба мэрии города.

Отметим, что чиновница была представлена коллективу мэром города в конце сентября текущего года. Была поставлена задача, возвращения звания культурной столицы поволжья Нижнекамску.

Напомним, что в сентябре текущего года Багавиева заняла должность Гузель Мубаракшиной, которая проработала там порядка 12 лет.