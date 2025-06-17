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Начальник ГЖИ РТ рассказал, что у жителей республики не текут крыши

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Жители Татарстана не сообщали о протекающих крышах домов после недавних ливней. Об этом рассказал начальник государственной жилищной инспекции республики Александр Тыгин.

Он отметил, что за последнюю неделю не поступило ни одной жалобы на протекшие крыши. Тыгин выразил сомнение, что может быть не заметил какие-то обращения, и призвал жителей, если они столкнутся с такими проблемами, обращаться в инспекцию.

Главный жилинспектор также подчеркнул, что ежедневно получает сотни жалоб от граждан и призвал жителей сообщать в Госжилинспекцию о подтопленных подвалах или протекающих фасадах после ливней.

Тыгин также отметил, что в соседних крупных городах, таких как Самара и Нижний Новгород, количество жалоб на ЖКХ в два раза больше, чем в Татарстане, хотя площадь жилья в этих регионах меньше. Он добавил, что в Татарстане в прошлом году было зарегистрировано 25 тысяч жилищных обращений, что составляет значительную часть от общего числа.

Кроме того, Тыгин отметил, что содержание жалоб изменилось: теперь жители чаще жалуются на неокрашенные скамейки и некошеные газоны, что, по его мнению, свидетельствует о позитивных изменениях в сфере ЖКХ региона.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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