Набережные Челны обогнали Казань по темпам роста цен на комнаты

В городе Набережные Челны зафиксирован значительный рост цен на аренду квартир по сравнению с Казанью. В Набережных Челнах стоимость аренды увеличилась на 41,4%, достигнув отметки в 1,46 миллиона рублей. В то же время в Казани цены выросли на 12,9%, составив 2,22 миллиона рублей. Об этом сообщают данные, представленные в аналитическом отчете портала «Мир квартир».

За год средняя стоимость аренды квартир в России увеличилась на 12,8%. В некоторых городах цены выросли особенно значительно: в Ульяновске — на 38,7%, во Владикавказе — на 37,2%, в Череповце — на 36,6%. Также стоит отметить заметный рост цен в Кирове (+35,5%), Чебоксарах (+35%), Ростове-на-Дону (+34,8%), Саранске (+32,3%), Симферополе (+28,8%) и Ярославле (+27,6%).

Среди городов, где цены на аренду квартир выросли меньше всего, оказались Грозный, Махачкала, Сочи, Подмосковье и Тюмень. Там увеличение составило от 0,1% до 2,9%.

Тем не менее, в городах Владивосток, Белгород, Чита, Хабаровск и Мурманск цены на аренду комнат показали снижение.

В Москве стоимость таких объектов увеличилась на 14,7%, а в Санкт-Петербурге — на 6,4%, пишет kazan.mk.ru.