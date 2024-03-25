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· Артем Акчурин

Набережные Челны на 75% не обеспечены ливневками

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Набережные Челны имеют лишь четверть необходимой ливневой канализации. Об этом проинформировал мэр города Наиль Магдеев. На этой неделе ожидается значительное количество осадков в течение двух дней. Пишет «Бизнес Онлайн».

Магдеев призывает к повышенному вниманию, особенно для дачников, так как существуют населенные пункты, находящиеся под угрозой.

«В настоящее время 75 процентов города не оборудованы ливневой канализацией, которая в свое время не была построена», — подчеркнул мэр.

Органы власти оповещены об этой проблеме, что позволяет им подготовиться заранее. Ежегодно ситуация с наводнениями может усугубляться в некоторых районах из-за климатических условий и температур.

Наиль Магдеев отметил, что работы по уборке снега должны были быть завершены уже давно, чтобы избежать негативных последствий для горожан.

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