Набережные Челны на 75% не обеспечены ливневками
Набережные Челны имеют лишь четверть необходимой ливневой канализации. Об этом проинформировал мэр города Наиль Магдеев. На этой неделе ожидается значительное количество осадков в течение двух дней. Пишет «Бизнес Онлайн».
«В настоящее время 75 процентов города не оборудованы ливневой канализацией, которая в свое время не была построена», — подчеркнул мэр.
Органы власти оповещены об этой проблеме, что позволяет им подготовиться заранее. Ежегодно ситуация с наводнениями может усугубляться в некоторых районах из-за климатических условий и температур.
Наиль Магдеев отметил, что работы по уборке снега должны были быть завершены уже давно, чтобы избежать негативных последствий для горожан.
Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань