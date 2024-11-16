На жилье для жителей Татарстана могут выделить 25 миллиардов рублей в 2025 году

В 2025 году на поддержку жителей Татарстана в решении жилищных вопросов может быть направлено 25,68 млрд рублей. Эти данные содержатся в проекте постановления правительства республики, который в настоящее время проходит антикоррупционную экспертизу.

Согласно документу, финансирование будет осуществляться из нескольких источников: 10,9 млрд рублей — за счет платежей организаций Татарстана, 14 млрд рублей — из средств Государственного жилищного фонда при главе Республики Татарстан, а также 700 млн рублей — из республиканского бюджета для поддержки семей с детьми. Эти средства планируется использовать для оплаты первоначальных и текущих взносов за приобретаемое жилье.

На выделенные средства планируется построить 161,7 тыс. квадратных метров жилья.