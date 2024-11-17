На трассе Татарстана образовалась 10-км пробка

Согласно онлайн-картам, на подъезде к Набережным Челнам образовался крупный автомобильный затор протяжённостью около 10 километров.

Причины затора пока неизвестны, но на карте отмечено, что на подходе к мосту через Каму ведутся ремонтные работы, а чуть дальше, у съезда к жилому массиву «Сосновая роща», произошла дорожная авария.

Затор простирается до поворота к Поспеловскому сельскому поселению в Елабужском районе. При этом в самих Набережных Челнах ситуация на дорогах относительно спокойная: почти все дороги отмечены зелёным цветом, только некоторые участки выделены жёлтым.

Ещё один затор возник на трассе М-7 в направлении Елабуги. На одном из участков дороги произошла дорожная авария, что привело к образованию пробки длиной более 7 километров.