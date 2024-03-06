На трассе под Казанью Mercedes влетел в «Газель»

На трассе Казань-Оренбург произошло ДТП, в результате которого водитель грузового Mercedes влетел в Газель дорожных работников. Об этом сообщает Госавтоинспекция РТ.

Водитель отечественной машины был госпитализирован в медучреждение с ушибами головы и руки.

По предварительным данным водитель Mercedes совершил наезд из-за того, что отвлекся. На трассе реализовывались дорожные работы.

По факту случившегося будут заводить административное дело.