Новости Татарстана
· 16+ · Екатерина Елисеева

На трассе под Челнами 17 февраля фура перекрыла дорогу, образовалась пробка

В комментариях пользователи отметили, что водит...

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Утром 17 января на трассе М-7 в Татарстане образовалась крупная пробка, сообщили очевидцы.

Как рассказали водители в Telegram-канале «Челны Онлайн», затор возник на дороге из Казани в сторону Набережных Челнов. Причиной стало то, что фуру развернуло поперек проезжей части, из-за чего она перекрыла две полосы движения. В результате легковые автомобили и грузовики оказались заблокированы в пробке.

В комментариях пользователи отметили, что водители фур нередко превышают скорость, игнорируют гололед и риск заносов. По их мнению, из-за этого в понедельник утром особенно пострадали те, кому было важно вовремя добраться до места назначения.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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