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· Артем Акчурин

На трассе М-7 под Казанью загорелся автобус

На трассе М-7 под Казанью загорелся автобус

laishevskyi.ru

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Вечером, 18 февраля в Татарстане возле поселка Богородское на автодороге М-7 загорелся автобус. Соответствующие сообщения начали появляться в социальных сетях среди местных жителей и участников дорожного движения.

Официальной информации о случившемся пока не поступало. Подробности о причинах аварии и о наличии пострадавших остаются неизвестными.


По данным сервиса «Яндекс. Пробки», на месте происшествия была образована пробка протяженностью в 5 километров. Движение автотранспорта было затруднено из-за блокировки трех полос движения.

Позднее пожар в автобусе был ликвидирован. На данный момент информации о пострадавших людях в результате происшествия всё также нет.

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