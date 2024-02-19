На трассе М-7 под Казанью загорелся автобус

Вечером, 18 февраля в Татарстане возле поселка Богородское на автодороге М-7 загорелся автобус. Соответствующие сообщения начали появляться в социальных сетях среди местных жителей и участников дорожного движения.



Официальной информации о случившемся пока не поступало. Подробности о причинах аварии и о наличии пострадавших остаются неизвестными.



По данным сервиса «Яндекс. Пробки», на месте происшествия была образована пробка протяженностью в 5 километров. Движение автотранспорта было затруднено из-за блокировки трех полос движения.Позднее пожар в автобусе был ликвидирован. На данный момент информации о пострадавших людях в результате происшествия всё также нет.