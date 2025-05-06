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На территории Татарстана объявили опасность атаки беспилотников

В Татарстане объявлен режим «беспилотная опасно...

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Во вторник утром в Республике Татарстан был официально введён режим «беспилотная опасность». Сообщение появилось в 6:36 в мобильном приложении МЧС России. Ведомство предупредило жителей: «Опасность атаки беспилотными воздушными судами. Будьте бдительны».

Параллельно с этим в международных аэропортах Казани и Бегишево (Нижнекамск) был объявлен режим «угроза атаки беспилотных воздушных средств». Ещё ранее, с 5:40 утра по московскому времени, Росавиация ввела временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в этих аэропортах.

Напомним, подобные меры уже вводились в Татарстане 23 апреля, когда в Елабужском районе был сбит украинский беспилотник. Тогда обошлось без разрушений и пострадавших. Сегодняшние ограничения стали частью масштабных мер безопасности на фоне периодических попыток атак с воздуха в разных регионах России.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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