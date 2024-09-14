На татарстанских стройках обнаружили 685 нарушений

На строительных объектах Татарстана выявлены сотни нарушений. Министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин сообщил, что с начала 2024 года в республике было проведено почти 2000 проверок на строительных площадках.

С начала года представители саморегулируемых организаций проверили 1992 объекта, в результате чего были применены дисциплинарные меры к 685 нарушениям. Например, накануне в Казани произошел инцидент: рабочий упал с 13-го этажа строящегося жилого комплекса на улице Полушкина. По факту его гибели было инициировано уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности.

В связи с высокой численностью проверок и выявленных нарушений, министр Айзатуллин подчеркнул важность обеспечения безопасных условий труда на строительных объектах. Он отметил, что соблюдение правил охраны труда и техники безопасности должно быть приоритетом для всех участников строительного процесса.

С начала года строительный рынок Татарстана подвергается строгому контролю со стороны властей и саморегулируемых организаций. В числе выявленных проблем — некачественная организация рабочих мест, недостаточные средства индивидуальной защиты и пренебрежение правилами строповки и подъема грузов.