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На строительство дороги к СНТ «Миляш» в Боровом Матюшино выделят 1,2 млрд рублей

Из республиканского бюджета направят 1,2 млрд р...

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На строительство автодороги к дачному некоммерческому товариществу «Миляш», расположенному рядом с поселком Боровое Матюшино, направят 1,2 млрд рублей. Соответствующая информация размещена на портале государственных закупок.

Согласно тендерной документации, протяженность новой дороги составит 2247 метров. Трасса пройдет преимущественно через территорию лесничества с высокоствольными насаждениями — соснами, березами и кленами.

Проект предусматривает строительство двухполосной трассы:

  • Ширина проезжей части составит 6 метров,

  • Ширина земляного полотна — 11 метров,

  • Справа предусмотрено расширение обочины с 2 до 3 метров для установки фонарных столбов и барьерного ограждения.

На всём протяжении дороги не предусмотрено строительство путепроводов, эстакад, пешеходных переходов и развязок.

Финансирование осуществляется за счёт республиканского бюджета. Заказчиком проекта выступает ГБУ «Дирекция финансирования программ дорожных работ».

Прием заявок на участие в тендере открыт до 14 мая, а победителя определят 16 мая. Согласно условиям контракта, подрядчик должен приступить к строительству немедленно после заключения договора и завершить все работы до 28 ноября 2025 года.

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