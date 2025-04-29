На строительство дороги к СНТ «Миляш» в Боровом Матюшино выделят 1,2 млрд рублей
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На строительство автодороги к дачному некоммерческому товариществу «Миляш», расположенному рядом с поселком Боровое Матюшино, направят 1,2 млрд рублей. Соответствующая информация размещена на портале государственных закупок.
Согласно тендерной документации, протяженность новой дороги составит 2247 метров. Трасса пройдет преимущественно через территорию лесничества с высокоствольными насаждениями — соснами, березами и кленами.
Проект предусматривает строительство двухполосной трассы:
Ширина проезжей части составит 6 метров,
Ширина земляного полотна — 11 метров,
Справа предусмотрено расширение обочины с 2 до 3 метров для установки фонарных столбов и барьерного ограждения.
На всём протяжении дороги не предусмотрено строительство путепроводов, эстакад, пешеходных переходов и развязок.
Финансирование осуществляется за счёт республиканского бюджета. Заказчиком проекта выступает ГБУ «Дирекция финансирования программ дорожных работ».
Прием заявок на участие в тендере открыт до 14 мая, а победителя определят 16 мая. Согласно условиям контракта, подрядчик должен приступить к строительству немедленно после заключения договора и завершить все работы до 28 ноября 2025 года.
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