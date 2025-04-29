На строительство дороги к СНТ «Миляш» в Боровом Матюшино выделят 1,2 млрд рублей

На строительство автодороги к дачному некоммерческому товариществу «Миляш», расположенному рядом с поселком Боровое Матюшино, направят 1,2 млрд рублей. Соответствующая информация размещена на портале государственных закупок.

Согласно тендерной документации, протяженность новой дороги составит 2247 метров. Трасса пройдет преимущественно через территорию лесничества с высокоствольными насаждениями — соснами, березами и кленами.

Проект предусматривает строительство двухполосной трассы:

Ширина проезжей части составит 6 метров,

Ширина земляного полотна — 11 метров,

Справа предусмотрено расширение обочины с 2 до 3 метров для установки фонарных столбов и барьерного ограждения.

На всём протяжении дороги не предусмотрено строительство путепроводов, эстакад, пешеходных переходов и развязок.

Финансирование осуществляется за счёт республиканского бюджета. Заказчиком проекта выступает ГБУ «Дирекция финансирования программ дорожных работ».

Прием заявок на участие в тендере открыт до 14 мая, а победителя определят 16 мая. Согласно условиям контракта, подрядчик должен приступить к строительству немедленно после заключения договора и завершить все работы до 28 ноября 2025 года.