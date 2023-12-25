Новости Татарстана
· Артем Акчурин

На полмиллиарда рублей будут отремонтированы две улицы в Казани

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Ремонт съезда на ул. Вишневского в Вахитовском районе и капремонт ул. Нурихана Фаттаха в Кировском районе обойдутся в 501,7 млн рублей. Эти сведения появились в документах двух тендеров, опубликованных на сайте госзакупок.

Первый объект — ремонт полкилометра съезда с проспекта Универсиады на ул. Вишневского обойдется в 120,4 млн рублей. Согласно смете, подрядчику предстоит заменить дорожное покрытие, обновить электросети, установить светофор, обновить наружное освещение, провести посадку деревьев и газонов.


Второй объект — капремонт участка длиной 770 м на ул. Нурихана Фаттаха в микрорайоне «Салават Купере» обойдется в 381,3 млн рублей. Речь идет об участке от проспекта Заречье до ул. Тансык. Исполнитель должен будет обновить дорожное покрытие, переустановить светофоры, освещение, провести благоустройство и другие работы.

Заказчиком по обоим контрактам выступает дирекция финансирования программ дорожных работ. Срок выполнения — 22 ноября 2024 года.

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