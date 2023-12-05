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· Артем Акчурин

На озере Кабан могут построить новый мост с искусственным островом

На озере Кабан могут построить новый мост с искусственным островом

mail.ru

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На архитектурно-строительном форму «Казаныш» была предложена идея строительства нового моста на озере Кабан.

Мост будет переливаться на солнце, отсылая к Зиланту. Также с моста жители смогут наблюдать за шоу новых фонтанов.

Подобную идею предложила руководитель Bespoke Architects Элина Сафарова.

В свою очередь китайским архбюро Atelier Alter Architects была предложена другая идея проекта, в которой будет затронута большая площадь водного пространства.

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