На озере Кабан могут построить новый мост с искусственным островом

На архитектурно-строительном форму «Казаныш» была предложена идея строительства нового моста на озере Кабан.

Мост будет переливаться на солнце, отсылая к Зиланту. Также с моста жители смогут наблюдать за шоу новых фонтанов.

Подобную идею предложила руководитель Bespoke Architects Элина Сафарова.

В свою очередь китайским архбюро Atelier Alter Architects была предложена другая идея проекта, в которой будет затронута большая площадь водного пространства.