В Казани отменили уголовное дело на раздевшегося перед детьми

Прокуратура отменила возбуждение уголовного дела на одного из работников ресторана быстрого питания, который был задержан на улице Чистопольской в Казани. 24-летнего молодого человека подозревают в эксгибиционизме (в демонстрации половых органов детям мужчины). Об отмене уголовного дела сообщил «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

По его словам, прокуратура Ново-Савиновского района столицы РТ отменила постановление о возбуждении уголовного дела по факту насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Причиной тому стало отсутствие информации о совершенном преступлении.

Ранее, сообщалось, что никто из детей и клиентов заведения не подтвердил факт оголения мужчины. А тот, кто написал заявление, не помнит конкретных деталей случившегося.

Материалы дела были направлены в следственный орган для дополнения проверки.