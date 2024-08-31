В праздниках, посвященных Дню Республики Татарстан, участвовало свыше 400 тысяч человек, из которых 290 тысяч были в Казани. Об этом сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов на традиционном субботнем собрании в Доме Правительства.

Глава республики подчеркнул, что в ходе мероприятий не было зафиксировано никаких нарушений общественного порядка и выразил благодарность работникам правоохранительных и специальных служб, а также организаторам праздника.

Совещание прошло в формате видео-конференции с участием представителей всех районов республики, о чем сообщает пресс-служба президента Татарстана.

В рамках праздников прошли различные культурные мероприятия: концерты, выставки, мастер-классы и спортивные соревнования, подарившие жителям и гостям возможность насладиться многообразием татарской культуры. Глава республики подчеркнул важность вовлечения молодежи в такие события, что способствует дальнейшему сохранению и популяризации наследия Татарстана.

Особое внимание было уделено безопасности. Совместная работа правоохранительных органов обеспечила спокойную обстановку на всех площадках. Глава республики поблагодарил организации, которые активно поработали над подготовкой праздников, отметив, что именно слаженные действия всех служб сделали это событие успешным и безопасным.