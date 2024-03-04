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На колокольню Раифского монастыря вернули новый золотой купол

На колокольню Раифского монастыря вернули новый золотой купол

Бизнес Online

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На Раифской Богородицкой мужской монастырской колокольне восстановили купол с новым позолоченным покрытием. Раньше он был сделан из нитрида титана и прослужил больше 30 лет. Сообщает «БИЗНЕС Online».

Теперь новый золотой купол украшает монастырь благодаря щедрым пожертвованиям, собранным на реставрацию.

Ранее, планировалось вернуть купол ко дню Рождества, однако временные трудности не позволили завершить реставрацию к указанному сроку и работы пришлось отложить.

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