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На Казанском авиазаводе запустили строительство новых цехов под выпуск Ту-214

На Казанском авиазаводе запустили строительство новых цехов под выпуск Ту-214

tupolev.ru

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На авиационном заводе Горбунова в Казани запустили строительство дополнительных мощностей под выпуск самолетов Ту-214. Об этом сообщили пресс-служба Раиса РТ.

Кроме того, на заседание совета директоров АО «Туполев» под председательством глава Татарстана Рустама Минниханова, глава ОАК Юрий Слюсарь заявил, что темпы производства самолетов будут увеличены в том числе за счет ввода в эксплуатацию нового высокопроизводительного оборудования и модернизации существующих мощностей.

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