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На "КАМАЗе" ограничили пронос еды в целях безопасности

В ПАО "КАМАЗ" введен временный запрет на пронос...

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В ПАО "КАМАЗ" введен временный запрет на пронос пищи, который распространяется на все объекты компании в Набережных Челнах. Это решение принято в рамках мероприятий по обеспечению биологической и химической безопасности сотрудников. Согласно распоряжению, работникам запрещено проносить в здания как еду из магазинов, так и заказную, за исключением продуктов, приготовленных дома для личного потребления. Также ограничены поставки промтоваров, за исключением тех, которые необходимы для выполнения служебных обязанностей. Запрет объясняется необходимостью предотвращения угроз отравлений на фоне политической ситуации и возможных диверсий в связи с военной операцией на Украине.

Источник: vestikamaza.ru

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