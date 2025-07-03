На "КАМАЗе" ограничили пронос еды в целях безопасности

В ПАО "КАМАЗ" введен временный запрет на пронос пищи, который распространяется на все объекты компании в Набережных Челнах. Это решение принято в рамках мероприятий по обеспечению биологической и химической безопасности сотрудников. Согласно распоряжению, работникам запрещено проносить в здания как еду из магазинов, так и заказную, за исключением продуктов, приготовленных дома для личного потребления. Также ограничены поставки промтоваров, за исключением тех, которые необходимы для выполнения служебных обязанностей. Запрет объясняется необходимостью предотвращения угроз отравлений на фоне политической ситуации и возможных диверсий в связи с военной операцией на Украине.

Источник: vestikamaza.ru