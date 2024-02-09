На КАМАЗе назначили нового директора завода двигателей

Завод двигателей КАМАЗа будет возглавлять Олег Косарев, который на данный момент является исполнительным директором АО «Кама Дизель». Информацию об этом предоставила пресс-служба ПАО «КАМАЗ».





Назначение Косарева на пост главы завода запланировано на 12 февраля. Представители пресс-службы уточнили, что, нынешний директор завода, останется в предприятии, однако займет другую должность.

Олегу Косареву 46 лет, он родился в Набережных Челнах. Его профессиональное образование получено в КамПИ по специальности «технология машиностроения». Карьеру он начал на КАМАЗе с должности слесаря 4-го разряда. Последние 10 лет он работал в ЗАО «Камминз Кама», переименованном в конце 2022 года в АО «Кама Дизель» из-за санкций. С 2017 года Косарев занимал должность исполнительного директора на этом же предприятии.



Отмечается, что экс-директор завода двигателей Сергей Снарский будет продолжать свою работу в структуре «КАМАЗа».

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