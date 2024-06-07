На главной пешеходной улице Казани торговали ядовитыми мухоморами

Антимонопольная служба Татарстана в ходе мониторинга выявила на улице Баумана магазин, где продавался ядовитый гриб мухомор красный под видом БАДа.

Продавец рекламировал мухомор как средство, которое в микродозах укрепляет иммунитет, повышает силу и лечит. Однако этот гриб является одним из самых ядовитых и запрещен для использования в качестве пищевой добавки — этого продавец решил не упоминать.

В настоящее время дело передано в Роспотребнадзор, готовится иск против продавца в Казани. Реклама мухоморных БАДов подвергнется оценке.