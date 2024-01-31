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На благоустройство Голубых озер потратят еще 329 млн рублей

На благоустройство Голубых озер потратят еще 329 млн рублей

experience.tripster.ru

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На первую и вторую очереди благоустройства Голубых озер в Казани было выделено 131 млн рублей. Об сообщила глава Дирекции по природным территориям Института развития городов Татарстана Оксана Саргина.

В ходе первых двух этапов работ, завершенных до 2021 года, докладчица отметила, что республика выделила 76 миллионов рублей на берегоукрепительные работы к Хрустальному водопаду и еще 50 миллионов на благоустройство территории озер.

Кроме того, для установки малых архитектурных форм и навигационных знаков пришлось дополнительно привлечь еще 50 миллионов рублей, отметила Саргина.

В ближайшие два года планируется продолжить благоустройство. В этот период будут установлены пять купелей, проведут демонтаж оборудования и освещения, а также установят сервисные центры. На эти цели запланировано выделить 329 миллионов рублей, подчеркнула Саргина.

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