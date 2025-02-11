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В 78 лет скончалась известная журналистка из Татарстана Галина Печилина

Особое внимание в своих публикациях она уделяла...

pixabay.com

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На 78-м году жизни скончалась известная журналистка Галина Печилина, чьи работы оставили заметный след в медиасфере Татарстана и России. Она активно сотрудничала с различными изданиями и внесла весомый вклад в развитие аналитической журналистики.

Профессиональный путь Печилиной начался в редакции газеты «Вечерняя Казань», где она трудилась под руководством Андрея Гаврилова. Позже переехала в Москву, где писала для журнала «Нефть и капитал» и газеты «Ведомости», а также участвовала в создании книг в составе авторских коллективов. В последние годы вновь вернулась к работе в Казани.

Особое внимание в своих публикациях она уделяла экономическим изменениям в Татарстане, анализируя развитие нефтяной и нефтехимической отраслей региона, пишет «Татар-информ».

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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