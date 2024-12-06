На 72-м километре автодороги Чистополь-Нижнекамск съехала в кювет легковушка
pro город
На 72-м километре дороги Чистополь-Нижнекамск произошло ДТП. Об этом сообщает ГИБДД Нижнекамска.
По предварительной информации, 22-летняя женщина, находившаяся за рулём автомобиля Лада Гранта, не приняла во внимание дорожную обстановку, что привело к опрокидыванию транспортного средства в кювет.
В результате ДТП водитель и трое пассажиров получили травмы различной степени тяжести. Двое из них были доставлены в больницу.
В данный момент проводится расследование инцидента. Эксперты рекомендуют соблюдать осторожность на дороге, выбирать оптимальную скорость и учитывать погодные условия.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец