На 72-м километре автодороги Чистополь-Нижнекамск съехала в кювет легковушка

На 72-м километре дороги Чистополь-Нижнекамск произошло ДТП. Об этом сообщает ГИБДД Нижнекамска.

По предварительной информации, 22-летняя женщина, находившаяся за рулём автомобиля Лада Гранта, не приняла во внимание дорожную обстановку, что привело к опрокидыванию транспортного средства в кювет.

В результате ДТП водитель и трое пассажиров получили травмы различной степени тяжести. Двое из них были доставлены в больницу.

В данный момент проводится расследование инцидента. Эксперты рекомендуют соблюдать осторожность на дороге, выбирать оптимальную скорость и учитывать погодные условия.