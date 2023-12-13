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· Артем Акчурин

На 30% вырос объем инвестиций в Татарстан

На 30% вырос объем инвестиций в Татарстан

aif.ru

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За девять месяцев 2023 года Татарстан смог привлечь на 30% больше инвестиций, чем в аналогичном периоде прошлого года. Данные приводит Талия Минуллина, руководитель Агентства Инвестиционного Развития РТ.

Она отметила, что в текущих экономических условиях такие показатели весь положительны. Она также добавила, что республика успешно привлекает инвестиции из различных регионов России, включая Москву, Санкт-Петербург, Самарскую область, Нижегородскую область и Республику Башкортостан.

«Российский рынок сильно активизировался. Это можно видеть и по количеству патентов и характеру инвестиций», — сказала Минуллина.

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