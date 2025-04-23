На 2 месяца в СИЗО отправили водителя цементовоза, угробившего 4 человек в РТ

21 апреля 28-летний Фарид Хаяртдинов стал виновником смертельного ДТП в Апастовском районе, на 59-м километре автодороги Казань-Буинск-Ульяновск. В результате аварии, в которую попали четыре автомобиля, погибли водители и пассажиры «Лады» и Sollers.

В отношении Хаяртдинова было возбуждено уголовное дело. Сам водитель цементовоза утверждает, что ехал со скоростью 70 км/ч и столкновение произошло из-за отказа тормозов.

Он попросил о домашнем аресте, утверждая, что готов пройти следственный эксперимент на месте происшествия, с тем же автомобилем и в то же время, добавив, что не намерен скрываться и не считает себя виновным, если тормоза действительно отказали.

В результате суд принял решение отправить мужчину под стражу до 22 июня 2025 года, пишет KazanFirst.