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«Мы удачно поженили аэропорт и Камаз»: Минниханов открыл новый терминал аэропорта Бегишево

Минниханов открыл новый терминал аэропорта Бегишево
«Мы удачно поженили аэропорт и Камаз»: Минниханов открыл новый терминал аэропорта Бегишево

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В Закамье ввели в эксплуатацию блок B аэропорта Бегишево. В мероприятии поучаствовал глава республики Рустам Минниханов.

Аэропорт достаточно активно эксплуатируется не только жителями Челнов, Нижнекамска и Елабуги. Жители ближайших городов, в том числе Ижевска пользуются услугами Бегишево, так как там большой выбор как направлений, так и авиакомпаний. Но старый терминал уже не справлялся с нагрузкой.

В 2022 году аэропорт обслужил 618 тысяч человек, заявил Минниханов на мероприятии. Росавиация перестала в феврале публиковать данные о пассажиропотоках аэропортов России, поэтому растет ли пассажиропоток Бегишево в 2023 году сказать сложно. Но благодаря новому терминалу аэропорт сможет принять миллионного пассажира без чрезмерной нагрузки на свою инфраструктуру.

Рекордным для аэропорта стал 2018 год, когда было обслужено 777,2 тысячи пассажиров.

«Мы удачно поженили аэропорт и Камаз. Мы нашли хозяина, который наводил тут порядок», — отметил Минниханов на церемонии открытия.

Новый терминал создавался для международного авиасообщения. Он способен пропускать 200 пасссажиров в час. Площадь терминала — 8,5 тыс. кв м. С первым терминалом он соединен переходом.

В проект было вложено около 1 млрд рублей.

Сейчас из Бегишево можно улететь по 8 направлениям: в Тюмень, Тобольск, Сочи, Санкт-Петербург, Новосибирск, Нижневартовск, Москву и Минеральные Воды. Международная программа представлена пока только рейсом в турецкую Анталью.

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