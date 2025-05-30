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МВД РТ опровергает информацию о том, что дети попадают в ДТП из-за опасных игр

Ведомство настоятельно рекомендует жителям респ...

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ ТАТАРСТАНА

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В МВД по Республике Татарстан заявили, что информация о том, будто аварии с участием детей происходят из-за их вовлечённости в опасные игры или интернет-флешмобы, не соответствует действительности.

По результатам проверки установлено: ни одно из недавних ДТП с несовершеннолетними пешеходами не связано с подобными формами поведения. Сотрудники Госавтоинспекции провели профилактические беседы с детьми и их родителями, в ходе которых выяснились подлинные обстоятельства происшествий.

Ведомство настоятельно рекомендует жителям республики не верить неподтверждённой информации и полагаться только на официальные источники.

Кроме того, ГИБДД напоминает родителям о важности регулярных разговоров с детьми о безопасном поведении на дорогах, а также призывает быть для них примером в соблюдении правил дорожного движения.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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