Мусульманские учебные заведения Татарстана начали прием студентов на 2025 год

В Татарстане стартовала приемная кампания 2025 года в медресе и исламских вузах. Желающие получить мусульманское религиозное образование могут выбирать из восьми медресе и трех высших учебных заведений: Российский исламский институт, Казанский исламский университет и Болгарская исламская академия, сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

В этом году татарстанские учебные заведения готовы принять более 400 студентов на дневное обучение и 750 — на заочное и очно-заочное. Абитуриенты могут обратиться за консультациями в приемные комиссии, которые работают с понедельника по пятницу и дают информацию на татарском и русском языках. Также рекомендуется уточнять сроки приема документов и вступительных испытаний у ответственных секретарей в конкретных учебных заведениях.

Мусульманское религиозное образование в Татарстане делится на несколько ступеней. На начальной ступени доступны курсы, на среднем уровне — медресе, а высшее образование можно получить в Российском исламском институте и Казанском исламском университете. Докторскую степень можно получить в Болгарской исламской академии.

Источник: tatar-inform.ru