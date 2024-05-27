Мухаметшин победил на праймериз «Единой России» в Татарстане

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин набрал наибольшее число голосов на предварительном голосовании «Единой России». Праймериз проходили в онлайн-формате с 20 по 26 мая.



В десятку лидеров по итогам голосования также вошли:

Уполномоченный по правам человека в Татарстане Сария Сабурская;

Герой России Расим Баксиков;

заместители Председателя Госсовета Марат Ахметов и Юрий Камалтынов;

председатель Союза журналистов Татарстана Ильшат Аминов;

секретарь Госсовета Лилия Маврина;

главы Лениногорского и Аксубаевского районов Рягат Хусаинов и Камиль Гилманов;

депутат Госсовета РТ Владимир Вавилов.

Официально итоги праймериз будут подведены 30 мая на заседании Президиума Генсовета "Единой России".