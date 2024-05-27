Мухаметшин победил на праймериз «Единой России» в Татарстане
Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин набрал наибольшее число голосов на предварительном голосовании «Единой России». Праймериз проходили в онлайн-формате с 20 по 26 мая.
В десятку лидеров по итогам голосования также вошли:
- Уполномоченный по правам человека в Татарстане Сария Сабурская;
- Герой России Расим Баксиков;
- заместители Председателя Госсовета Марат Ахметов и Юрий Камалтынов;
- председатель Союза журналистов Татарстана Ильшат Аминов;
- секретарь Госсовета Лилия Маврина;
- главы Лениногорского и Аксубаевского районов Рягат Хусаинов и Камиль Гилманов;
- депутат Госсовета РТ Владимир Вавилов.
Официально итоги праймериз будут подведены 30 мая на заседании Президиума Генсовета "Единой России".
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