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Муфтий РТ Камиль хазрат Самигуллин поздравил мусульман с наступающим Рамаданом

Муфтий напомнил о значении чтения Корана в этот...

Википедия/Hanafi-maturidi

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Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин поздравил мусульман республики с началом благословенного месяца Рамадан, который начинается сегодня с заходом солнца. Обращение опубликовано на официальном сайте ДУМ РТ.

Он отметил, что в этом году Рамадан совпал с первым днем весны, что символично, ведь вместе с природой люди могут обрести духовное и физическое обновление. Духовный лидер подчеркнул, что суть поста заключается в очищении души и тела, укреплении нравственности, отказе от грехов, споров и сквернословия, а также в преодолении собственных слабостей.

Муфтий напомнил о значении чтения Корана в этот период, а также о том, что именно в Рамадан были ниспосланы другие священные писания.

Он сообщил, что в Татарстане в течение месяца будут проходить таравих-намазы, ифтары и хатм Корана. Кроме того, запланированы традиционный благотворительный марафон «Рамадан – месяц добрых дел» и конкурс «Нурлы Рамазан» на лучшее оформление общественных мест. 19 марта на площадке МВЦ «Казань Экспо» состоится 13-й Республиканский ифтар.

В завершение Самигуллин пожелал, чтобы Рамадан помог укрепить веру, сделать людей щедрыми, великодушными и отзывчивыми. Он выразил надежду, что Всевышний примет пост, молитвы и добрые дела верующих.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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