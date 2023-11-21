Новости Татарстана
· Артем Акчурин

Мост между РТ и Башкортостаном планируют реконструировать за 1 млрд рублей

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Министры транспорта Татарстана и Башкортостана обратились к федеральным властям с просьбой о выделении средств для ремонта моста, который соединяет оба региона. На брифинге в правительстве Татарстана, министр Фарит Ханифов подчеркнул необходимость проведения ремонта объекта и сообщил, что для этой цели требуется 1 млрд рублей.


Мост через реку Ик был закрыт в феврале 2023 года из-за аварийного состояния. Как отметил Ханифов, ранее он принадлежал компании «Башнефть», но в 2021 году был передан на баланс Башкирии. В результате дальнейшей детализации границ между регионами, часть моста оказалась в Татарстане.


На момент возникновения необходимости ремонта, оцениваемая стоимость 1 млрд рублей показалась весьма высокой для татарстанцев. Однако, оба региона подали обращение в «Росавтодор» и теперь ожидают решения со стороны федерального дорожного агентства.

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