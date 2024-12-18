В Татарстане планируется присвоить статус объектов культурного наследия нескольким захоронениям красноармейцев, которые погибли во время Гражданской войны и Великой Отечественной.

Одной из ключевых точек этого процесса станет братская могила Невельского и Оршанского полков 27-й дивизии 5-й армии Восточного фронта. Этот мемориал, установленный в 1989 году, служит данью памяти тем, кто отдал жизнь 10 октября 1918 года.

Также в список рассматриваемых объектов войдет могила Петра Ненастьина. Обелиск на его захоронении был возведен в 1960 году и теперь может стать частью официального реестра культурного наследия.

Не останется без внимания и мемориал на православном кладбище Бугульмы, который увековечивает память 55 красноармейцев, скончавшихся в местном госпитале в период с 1941 по 1945 годы. Пирамидальный обелиск был установлен в два этапа — в 2005 и 2011 годах. Эти меры направлены на сохранение исторической памяти и уважение к подвигу защитников Родины, сообщает Реальное Время.