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Многодетные семьи Татарстана получат компенсацию за обучение в СПО

В Татарстане многодетным семьям компенсируют ча...

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Многодетным семьям Татарстана предложат финансовую помощь на оплату обучения детей в средних профессиональных образовательных учреждениях (СПО). В данный момент проект постановления, который предполагает компенсацию 30% стоимости обучения, проходит антикоррупционную экспертизу.

Планируется, что выплаты начнутся с 1 сентября 2025 года. Компенсация будет предоставляться семьям, в которых воспитывается трое или более детей до 18 лет, а также обучающимся по очной форме до 23 лет. Если несколько детей из одной многодетной семьи учатся в СПО, компенсация будет предоставляться каждому из них. Условие — учебное заведение должно быть расположено на территории Татарстана.

Компенсацию смогут получить как совершеннолетние студенты, так и их родители или усыновители, заключившие договор об оказании платных услуг. Финансирование будет происходить за счет республиканского бюджета, а контроль за реализацией постановления возьмёт на себя Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ.

Для получения компенсации необходимо будет обратиться в Республиканский центр материальной помощи по месту жительства или подать заявление через портал «Госуслуги РТ». К заявлению нужно будет приложить копию договора, документы, подтверждающие оплату, и справку об очной форме обучения ребенка.

Источник: realnoevremya.ru

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