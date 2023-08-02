«Многие называли нас "одноразовыми"»: десантник рассказал всю правду о службе в ВДВ

Десантник рассказал историю своей службы в ВДВ

День Воздушно-десантных войск Российской Федерации каждый год отмечается 2 августа. Праздник был утвержден Владимиром Путиным в 2006 году. Дата была выбрана не случайно — именно в этот день в 1930 году во время опытно-показательных учений ВВС Московского военного округа ВС СССР в Воронеже впервые в Советском Союзе было осуществлено полноценное десантирование на парашютах группы десантников в количестве 12 человек для выполнения боевой задачей.

Про День ВДВ знают все, так как его попросту сложно не заметить — действующие и бывшие десантники, а также все, кто когда-либо проходил службу в воздушно-десантных войсках, выходят на улицы в форменных тельняшках, устраивают автопарады с флагами, собираются на площадях, а также приносят цветы к памятникам и могилам солдат, погибших при исполнении боевого долга. В городах также проводятся концерты, показательные выступления воинов-десантников и просто народные гуляния. Еще одна традиция, к которой двояко относятся не только жители городов, но и представители власти — купание в фонтанах. В прошлом году в День ВДВ «Роспотребнадзором» даже была выпущена специальная памятка с призывом отказаться от купания в фонтанах в связи с риском заражения разными инфекциями.

В честь праздника мы пообщались с Павлом Мелентьевым, который проходил службу в Воздушно-десантных войсках, а также принимал участие во Второй чеченской войне. Павел рассказал, что к армии он начал готовиться заранее:

«В армию, а именно в ВДВ, я начал готовиться еще с 17 лет — занимался полевой стрельбой, совершал прыжки с парашютом Д-1-У, занимался рукопашным боем. Я целенаправленно хотел и стремился попасть в ВДВ».

Мужчина вспоминает, что в день проводов уходил не только он — их было пять человек и все друзья. С его слов, проводы были незабываемо веселыми.

Прибыв на службу в первую очередь Павел, как и все новобранцы, ознакомился с распорядком дня, который необходимо было соблюдать. Он вспоминает, что иногда расписание могло меняться, но чаще всего оставалось примерно одинаковым:

«У нас подъем был уже в шесть утра. До семи часов зарядка и только потом завтрак. После еды мы до обеда занимались на полигоне: тактика или стрельба. Затем обед и продолжение занятий в парке на технике. Вечером уже ужин и личное время. Бывало такое, что устраивали ночные стрельбы — тогда подъем смещали на один час».

Павел вспоминает, что больше всего ему запомнилась за время службы стрельба с БМД-2: «Вещь, мощь!» — делится он своими эмоциями. А вот самым тяжелым в армии для него были первые наряды и караулы. В случае с нарядом военнослужащий на сутки заступает на охрану объекта, к примеру, на КПП — следит за отсутствием посторонних лиц, а также за тем, чтобы ничего не пропало на точке, куда он был поставлен. В случае же с караулом обязанности схожи, но необходимо ходить по конкретной территории военной части, а не оставаться на одном месте, и охранять периметр, который был дан.

Воздушно-десантные войска — одни из наиболее известных и отличающихся особенной сплоченностью. Павел рассказал, почему, по его мнению, так повелось:

«Сплоченность очень важна, ведь все мы ходим под богом. Многие называли нас «одноразовыми», ведь мы должны были буквально наводить ужас в тела противников. Это определенно сплочает».

Павел Мелентьев — ветеран военных действий, он принимал участие во Второй чеченской войне. Мужчина рассказал, чем именно он занимался и как долго был вдали от дома:

«На протяжении восьми месяцев я участвовал в контртеррористической операции. У нас были выходы в горы, мы прикрывали колонны. Полк стоял в Хатуни, Шалинском районе. Позже нас перебросили в Дышне-Ведено».

Как мы уже упоминали выше, у многих День ВДВ ассоциируется с большим количеством купающихся в фонтанах десантников, многие из которых в состоянии достаточно сильного опьянения. Павел отдельно отметил, что не поддерживает такие забавы:

«Я в День ВДВ никогда не купался в фонтане и не понимаю, для чего это нужно. Опьянение — это уже, конечно, зависит от каждого. Я могу с друзьями и семьей в праздник поехать отдыхать на природу, но с утра, как положено — построение, поездка на кладбище, где мы помянаем товарищей».

С тех пор, как Павел прошел службу в войсках ВДВ, прошло уже несколько лет. Спустя это время мужчина уверенно заявляет, что армия научила его не только водить и стрелять из всех видов оружия, но также и стойкости, которая сыграла большую роль в его становлении.