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Митрополит Кирилл проведет в Казани пасхальную службу

В предстоящий праздник Пасхи, Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл продолжит традицию и проведет Пасхальную службу в кафедральном соборе Казанской иконы Божией Матери.

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В предстоящий праздник Пасхи, Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл продолжит традицию и проведет Пасхальную службу в кафедральном соборе Казанской иконы Божией Матери. Согласно официальной информации на сайте Татарстанской митрополии, начало богослужения запланировано на 23:00. Кроме того, будет проведен Пасхальный крестный ход.

После этого состоится Пасхальная заутреня и Божественная литургия в честь Светлого Христова Воскресения, начало которой назначено на полночь в том же соборе.

Великую Пасхальную вечерню также возглавит митрополит Кирилл в кафедральном соборе Казанской иконы Божией Матери. Старт богослужения - в 16:00.

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