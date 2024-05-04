Митрополит Кирилл проведет в Казани пасхальную службу

В предстоящий праздник Пасхи, Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл продолжит традицию и проведет Пасхальную службу в кафедральном соборе Казанской иконы Божией Матери. Согласно официальной информации на сайте Татарстанской митрополии, начало богослужения запланировано на 23:00. Кроме того, будет проведен Пасхальный крестный ход.





После этого состоится Пасхальная заутреня и Божественная литургия в честь Светлого Христова Воскресения, начало которой назначено на полночь в том же соборе.Великую Пасхальную вечерню также возглавит митрополит Кирилл в кафедральном соборе Казанской иконы Божией Матери. Старт богослужения - в 16:00.