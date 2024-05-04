Митрополит Кирилл проведет в Казани пасхальную службу
В предстоящий праздник Пасхи, Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл продолжит традицию и проведет Пасхальную службу в кафедральном соборе Казанской иконы Божией Матери. Согласно официальной информации на сайте Татарстанской митрополии, начало богослужения запланировано на 23:00. Кроме того, будет проведен Пасхальный крестный ход.
Великую Пасхальную вечерню также возглавит митрополит Кирилл в кафедральном соборе Казанской иконы Божией Матери. Старт богослужения - в 16:00.
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