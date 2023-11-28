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Минздрав Татарстана опроверг введение запрета на проведение абортов в частных клиниках

Минздрав Татарстана опроверг введение запрета на проведение абортов в частных клиниках

Фото: открытые источники

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В Татарстане власти не вводили запрета на аборты в частных медклиниках. Об этом заявили в республиканском минздраве. Около трети частных клиник действительно перестали делать аборты, по своему решению отказавшись от лицензии на подобную медуслугу, но им никто ее не запрещал.

Вопрос о допустимости проведения абортов в частных клиниках, где нередко случаются осложнения, актуален для всех российских регионов. Минздрав Татарстана жестко контролирует все, что касается этой темы.

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