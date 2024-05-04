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Минстрой РТ: работы по капремонту стартовали в 465 многоквартирных домах

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В 2024 году в Республике Татарстан планируется провести капитальный ремонт в 763 многоквартирных домах. Подрядчики уже определены для 653 объектов, из которых ремонтные работы уже начались на 465 объектах. Об этом на заседании в здании Правительства РТ сообщил первый заместитель главы Министерства строительства республики Алексей Фролов.

Согласно информации от пресс-службы Республики Татарстан, заседание в формате видеоконференции провел премьер-министр РТ Алексей Песошин. Также в нем принял участие председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин.

По словам Фролова, ремонтные работы в настоящее время выполняются в 37 районах. Строительные работы завершены на 21%, а сезонные работы — на 14%.

Также заместитель министра рассказал о прогрессе обновления объектов в сфере социально-культурной инфраструктуры. В планы на 2024 год включено 185 образовательных учреждений. В настоящее время ведется ремонт 16 детских садов (завершен на 38%), 34 школ и образовательных центров (19%). Также запланированы работы по обновлению школьных столовых — ремонт уже начат в 11 из них.

В отрасли здравоохранения 137 объектов также будут обновлены. Работы выполнены на 34% в поликлиниках, на 52% в ФАПах и на 28% в стационарах.

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