Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ РТ активно следит за ситуацией с прорывами в Чистополе. В последние несколько дней таких случаев было зарегистрировано несколько. Об этом заявил первый заместитель главы ведомства Алексей Фролов.

В настоящее время проводится работа по определению причин коммунальной аварии. Следует отметить, что ситуация там находится под контролем, заверил чиновник.

Но в течение всех этих дней в Чистополе не возникло никаких проблем с теплоснабжением. Батареи полностью обеспечены запасом воды для нормального функционирования системы.

Информация о прорывах в Чистополе поступает с начала этого года. Из-за этих проблем несколько микрорайонов временно оставались без воды на протяжении суток. Последний случай стал причиной возникновения негативного реагирования общественности.