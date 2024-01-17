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· Артем Акчурин

Минстрой РТ держит под контролем прорыв труб в Чистополе

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Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ РТ активно следит за ситуацией с прорывами в Чистополе. В последние несколько дней таких случаев было зарегистрировано несколько. Об этом заявил первый заместитель главы ведомства Алексей Фролов.

В настоящее время проводится работа по определению причин коммунальной аварии. Следует отметить, что ситуация там находится под контролем, заверил чиновник.

Но в течение всех этих дней в Чистополе не возникло никаких проблем с теплоснабжением. Батареи полностью обеспечены запасом воды для нормального функционирования системы.

Информация о прорывах в Чистополе поступает с начала этого года. Из-за этих проблем несколько микрорайонов временно оставались без воды на протяжении суток. Последний случай стал причиной возникновения негативного реагирования общественности.

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