Минстрой РФ повысил среднюю рыночную стоимость жилья в Татарстане

Министерство строительства России утвердило среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра жилья в различных регионах на второй квартал 2024 года. В Татарстане этот показатель увеличился на более чем 2 тысячи рублей до 135 288 рублей за квадратный метр (в первом квартале было 133 129 рублей).



По данным средней стоимости жилья, Татарстан стал лидером в Приволжском федеральном округе. На втором месте расположилась Нижегородская область с ценой 131 тысячи рублей за квадратный метр, а на третьем месте оказался Башкортостан со значением 109,5 тысяч рублей.



В большинстве регионов отмечается рост средней рыночной стоимости жилья. Самые высокие цены за квадратный метр зафиксированы в Москве (175,7 тысячи рублей), Санкт-Петербурге (165,3 тысячи рублей), Приморском крае (159,8 тысячи рублей) и Подмосковье (154,7 тысячи рублей). Стоимость превышает 150 тысяч рублей за квадратный метр также в трех регионах Дальнего Востока — Сахалинской области, Чукотке и Камчатке.Подобный показатель стоимости жилья используется при социальных выплат на приобретение жилья и оплату коммунальных услуг для молодых семей.