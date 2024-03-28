Новости Татарстана
· Артем Акчурин

Минстрой РФ повысил среднюю рыночную стоимость жилья в Татарстане

Минстрой РФ повысил среднюю рыночную стоимость жилья в Татарстане

РБК

Подписаться в Telegram

Министерство строительства России утвердило среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра жилья в различных регионах на второй квартал 2024 года. В Татарстане этот показатель увеличился на более чем 2 тысячи рублей до 135 288 рублей за квадратный метр (в первом квартале было 133 129 рублей).

По данным средней стоимости жилья, Татарстан стал лидером в Приволжском федеральном округе. На втором месте расположилась Нижегородская область с ценой 131 тысячи рублей за квадратный метр, а на третьем месте оказался Башкортостан со значением 109,5 тысяч рублей.


В большинстве регионов отмечается рост средней рыночной стоимости жилья. Самые высокие цены за квадратный метр зафиксированы в Москве (175,7 тысячи рублей), Санкт-Петербурге (165,3 тысячи рублей), Приморском крае (159,8 тысячи рублей) и Подмосковье (154,7 тысячи рублей). Стоимость превышает 150 тысяч рублей за квадратный метр также в трех регионах Дальнего Востока — Сахалинской области, Чукотке и Камчатке.

Подобный показатель стоимости жилья используется при социальных выплат на приобретение жилья и оплату коммунальных услуг для молодых семей.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

У владелицы казанского рынка «Родина» провели обыски

Гид по скидкам Казани

22 часа назад

Красота спасет мир: как казанские девушки привлекают парней этой весной

чем промыть шкафы после обработки от тараканов

Новости Татарстана

18 часов назад

В Казани многодетная мать обманула 29 человек при помощи школьного чата

Новости Татарстана

21 час назад

В апреле татарстанцев ждет дополнительный выходной

обучение игре на барабанах в Нижнем Новгороде

Новости Казани

день назад

Водитель Kia Rio переехал 16-летнюю девочку в Казани

Новости Казани

день назад

На набережной Казанки возведут ресторанный комплекс

Новости Казани

день назад

В центре Казани водитель «Москвича» вылетел на тротуар и сбил женщину

Новости Казани

19 часов назад

Девушка из Казани борется за сердце Константина Гецати на ТНТ
Лонгриды
53 минуты назад

Почти месячная норма осадков за день: какие еще сюрпризы приготовила весна для казанцев?

Почти месячная норма осадков за день: какие еще сюрпризы приготовила весна для казанцев?

Новости Татарстана

3 минуты назад

Минстрой РФ повысил среднюю рыночную стоимость жилья в Татарстане

Гид по скидкам Казани

23 часа назад

Редакция собрала список полезных сервисов, которые сделают вашу жизнь проще

Новости Татарстана

28 минут назад

Татарстанцы могут получить до 100 тысяч рублей на установку газа

Новости Казани

38 минут назад

В Казани для «Новой Портовой» создадут берегоукрепительную стену
В Казани перенесли запуск каршеринга «Яндекс.Драйв» на неопределенный срок
Новости Казани
2 дня назад

В Казани перенесли запуск каршеринга «Яндекс.Драйв» на неопределенный срок

Новости Казани

13 часов назад

«Рубин» за год заработал 2,14 миллиарда рублей

Новости Казани

16 часов назад

В Казани на День Победы потратят 41,8 млн рублей

Новости Казани

17 часов назад

В Казани за ночь выпала месячная норма осадков
Куда ведет ипотечное закручивание гаек? Инсайды с рынка недвижимости.
Интересное в Казани
5 дней назад

Куда ведет ипотечное закручивание гаек? Инсайды с рынка недвижимости.