Минспорт Татарстана готов поддержать создание школы Валиевой

Министерство спорта Татарстана выразило готовность поддержать инициативу по созданию школы фигурного катания Камилы Валиевой на территории региона, если сама спортсменка изъявит такое желание. Об этом сообщил глава министерства Владимир Леонов.

«Это вопрос инициативы. Если она будет заинтересована, мы готовы обсудить все детали. Мы всегда поддерживаем наших спортсменов», — отметил он, добавив, что нужно будет сесть за стол переговоров и обсудить, чего именно хочет Валиева.

Напомним, Камила Валиева — уроженка Казани. В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал ее на четыре года из-за нарушений антидопинговых правил. В ее пробе от декабря 2021 года был обнаружен «Триметазидин», о чем стало известно только на Олимпиаде в Пекине в 2022 году. Из-за этого спортсменка лишилась 9 титулов, включая олимпийскую медаль и звание чемпионки Европы.

В последние месяцы Валиева все чаще появляется на публичных мероприятиях. Например, она присутствовала на IV съезде «Движения первых», где выступил президент России Владимир Путин, а также активно высказывалась о развитии арт-кластера «Таврида.Арт», поблагодарив Путина за его реализацию. СМИ сообщают, что Валиева проявляет все больший интерес к политике.

Одновременно в Казани планируется строительство центра фигурного катания, который станет школой для фигуристки Алины Загитовой. Проект разработан «Татинвестгражданпроектом», строительство начнется летом 2025 года и завершится в 2026 году. Стоимость проекта составит 1-1,2 млрд рублей. Строительство центра начнется на улице Портовой, а президент Татарстана Рустам Минниханов уже утвердил проект. Он отметил, что место для будущего центра выбранное удачно, а его внешний вид будет значительно отличаться от других спортивных объектов.

Источник: Бизнес Online