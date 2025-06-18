Новости Татарстана
· 16+ · Анастасия Котенкова

Минспорт Татарстана готов поддержать создание школы Валиевой

Минспорт Татарстана готов поддержать создание ш...

tvzvezda.ru

Подписаться на Дзен.канал

Министерство спорта Татарстана выразило готовность поддержать инициативу по созданию школы фигурного катания Камилы Валиевой на территории региона, если сама спортсменка изъявит такое желание. Об этом сообщил глава министерства Владимир Леонов.

«Это вопрос инициативы. Если она будет заинтересована, мы готовы обсудить все детали. Мы всегда поддерживаем наших спортсменов», — отметил он, добавив, что нужно будет сесть за стол переговоров и обсудить, чего именно хочет Валиева.

Напомним, Камила Валиева — уроженка Казани. В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал ее на четыре года из-за нарушений антидопинговых правил. В ее пробе от декабря 2021 года был обнаружен «Триметазидин», о чем стало известно только на Олимпиаде в Пекине в 2022 году. Из-за этого спортсменка лишилась 9 титулов, включая олимпийскую медаль и звание чемпионки Европы.

В последние месяцы Валиева все чаще появляется на публичных мероприятиях. Например, она присутствовала на IV съезде «Движения первых», где выступил президент России Владимир Путин, а также активно высказывалась о развитии арт-кластера «Таврида.Арт», поблагодарив Путина за его реализацию. СМИ сообщают, что Валиева проявляет все больший интерес к политике.

Одновременно в Казани планируется строительство центра фигурного катания, который станет школой для фигуристки Алины Загитовой. Проект разработан «Татинвестгражданпроектом», строительство начнется летом 2025 года и завершится в 2026 году. Стоимость проекта составит 1-1,2 млрд рублей. Строительство центра начнется на улице Портовой, а президент Татарстана Рустам Минниханов уже утвердил проект. Он отметил, что место для будущего центра выбранное удачно, а его внешний вид будет значительно отличаться от других спортивных объектов.

Источник: Бизнес Online

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Россиянин поделился впечатлениями о ситуации в Израиле

Интересное в Казани

день назад

Как казанцам сэкономить до 30% на электричестве: проверенные способы, о которых молчат электрики

барьерная обработка от грызунов это

Лонгриды

22 часа назад

Как несправедливое обвинение в краже привело к судебному разбирательству: история школьницы из Казани

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Атмосферные веранды Казани: места для незабываемого отдыха этим летом

курсы рисования аниме в москве в Москве

Новости Татарстана

23 часа назад

Минцифры РТ объясняют причины сбоев мобильного интернета в Татарстане

Не у нас

2 часа назад

В сеть попали более миллиона SMS-кодов двухфакторной аутентификации

Не у нас

день назад

Назван регион с самым чистым воздухом в России

Новости Татарстана

день назад

Многодетные семьи Татарстана получат компенсацию за обучение в СПО

Не у нас

6 часов назад

Трамп дал Ирану два дня на завершение конфликта, угрожая силовым вмешательством
Новости Казани
2 дня назад

На Кировской дамбе в Казани началась установка шумозащитных конструкций

На Кировской дамбе в Казани началась установка ...

Новости Татарстана

47 минут назад

Цифровизация ждет регионы с этнотуризмом

Не у нас

час назад

Главный священник в зоне СВО перечислил грехи военных

Новости Татарстана

час назад

Минспорт Татарстана готов поддержать создание школы Валиевой

Новости Татарстана

час назад

Татарстан возглавил медиарейтинг регионов по нацпроектам в мае 2025 года
РТ вновь атаковали БПЛА: один человек погиб
Лонгриды
3 дня назад

РТ вновь атаковали БПЛА: один человек погиб

Новости Татарстана

час назад

Бастрыкин потребовал доложить о проверке по факту невыплаты зарплат в Челнах

Новости Татарстана

2 часа назад

Татарстанцев предупредили о возвращении холодной погоды и дождей

Не у нас

2 часа назад

Россияне все чаще обращаются к телемедицине для консультаций с врачами
Что убивает бизнес незаметно: три мысленных экс...
Интересное в Казани
5 дней назад

Что убивает бизнес незаметно: три мысленных эксперимента, которые стоит пройти каждому предпринимателю