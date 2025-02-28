Минсельхоз Татарстана прокомментировал сообщение об увеличении цен на хлеб

В последние дни появилась информация о возможном росте цен на хлеб с 1 марта на 10–12%. Некоторые поставщики муки уже начали повышать стоимость продукции, но пока незначительно. Основные факторы, влияющие на цену, – это подорожание сырья, увеличение расходов на логистику и рост затрат на оплату труда пекарей.

По словам начальника отдела развития продовольственного рынка Минсельхоза Татарстана Валентина Спичкова, власти республики решили увеличить компенсацию для производителей социальных сортов хлеба до 6 рублей. На эти цели выделено более 300 миллионов рублей из бюджета региона. Также достигнута договорённость с крупнейшими предприятиями, чтобы удержать цены на определённые виды хлебобулочной продукции, пишет портал "Вести-Пермь".