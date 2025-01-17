Минсельхоз Татарстана потратит до 39 миллионов на 2 мероприятия в 2025 году

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Татарстана планирует выделить почти 39 миллионов рублей на проведение двух крупных событий: итоговой коллегии агропромышленного комплекса республики и агротехнологической выставки-форума, согласно информации о государственных закупках.

Коллегия, которая состоится в первом квартале 2025 года, подведет итоги работы агропромышленного комплекса в 2024 году и определит приоритетные задачи на 2025 год. В рамках мероприятия будут разработаны:

- фирменный стиль и дизайн-материалы;

- программы и паспорта АПК;

- навигационные схемы.

Также предусмотрены техническое оснащение, обеспечение питания и организация фото- и видеосъемки.

В третьем квартале 2025 года пройдет агротехнологическая выставка, где будут продемонстрированы новейшие достижения в сельском хозяйстве. Участники смогут увидеть:

- технологические инновации в растениеводстве и животноводстве;

- новые образцы сельхозтехники и оборудования.

Кроме того, будут организованы концертные программы, зоны "Наука" и ярмарки.

Исполнитель, ответственный за проведение мероприятий, должен обеспечить высокое качество подготовки, включая мультимедийное и техническое оснащение, безопасность участников, онлайн-трансляции и создание видеороликов. Мероприятия пройдут в специально подготовленных помещениях с необходимой инфраструктурой и декором.