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Минсельхоз Татарстана потратит до 39 миллионов на 2 мероприятия в 2025 году

Будут организованы концертные программы, зоны "...

pixabay.com

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Министерство сельского хозяйства и продовольствия Татарстана планирует выделить почти 39 миллионов рублей на проведение двух крупных событий: итоговой коллегии агропромышленного комплекса республики и агротехнологической выставки-форума, согласно информации о государственных закупках.

Коллегия, которая состоится в первом квартале 2025 года, подведет итоги работы агропромышленного комплекса в 2024 году и определит приоритетные задачи на 2025 год. В рамках мероприятия будут разработаны:

- фирменный стиль и дизайн-материалы;
- программы и паспорта АПК;
- навигационные схемы.

Также предусмотрены техническое оснащение, обеспечение питания и организация фото- и видеосъемки.

В третьем квартале 2025 года пройдет агротехнологическая выставка, где будут продемонстрированы новейшие достижения в сельском хозяйстве. Участники смогут увидеть:

- технологические инновации в растениеводстве и животноводстве;
- новые образцы сельхозтехники и оборудования.

Кроме того, будут организованы концертные программы, зоны "Наука" и ярмарки.

Исполнитель, ответственный за проведение мероприятий, должен обеспечить высокое качество подготовки, включая мультимедийное и техническое оснащение, безопасность участников, онлайн-трансляции и создание видеороликов. Мероприятия пройдут в специально подготовленных помещениях с необходимой инфраструктурой и декором.

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